‘Recco città della vita’ e il cardinale Angelo Bagnasco

Da Gianluca Buccilli riceviamo e pubblichiamo

“Penso e spero che tutti, al di là dei miei limiti ed errori, abbiano sentito il mio affetto di Pastore e Padre”.

Queste parole del Cardinale Angelo Bagnasco danno il senso di come abbia voluto interpretare il Ministero di Arcivescovo di Genova, iniziato il 29 agosto (solennità della Madonna della Guardia) 2006 e che terminerà il prossimo 11 luglio.

In questi quattordici anni si è avvertito il suo sguardo amorevole rivolto alla città di Genova e all’intera diocesi, sapendo cogliere di entambe le sensibilità, i bisogni anche temporali, le speranze.

Le alluvioni, con le loro vittime e devastazioni; i morti della tragedia del Molo Giano; il crollo del ponte Morandi con le sue quarantatré vittime; i processi di deindustrializzazione e la conseguente riduzione del perimetro occupazionale: la chiesa genovese ha garantito una tangile presenza con il suo Vescovo e attraverso una rete capillare di sacerdoti, di cappellani del lavoro e di volontari.

Anche l’attuale e delicato tema del deficit infrastrutturale è stato più volte affrontato da Sua Eminenza, spesso avviando il ragionamento da un punto fermo: Genova è città di mare.

“La città è innanzitutto il suo porto.

Cambiano i tempi, altre arterie si sono aperte e fanno fluire sangue vitale, ma il cuore resta.

I monti alle spalle di Genova ne hanno fatto nei secoli una città-fortezza.Ora, oltre alla suggestiva bellezza, rendono difficili le comunicazioni con il nord del Paese e con il resto dell’Europa.

E aggiunge il Cardinale Bagnasco: “Il terzo valico sarà lo sbocco vitale per il porto, le merci, gli scambi di terra e renderà Genova lo snodo tra il Continente e il Mediterraneo”.

La presenza del Cardinale Angelo Bagnasco nella città di Recco è stata costante in occasione delle solennità di San Giovanni Bono, di San Rocco, di Nostra Signora del Suffragio, anche per presiedere la Santa Messa celebrata all’alba.

Nel ricordo di molti vi è sicuramente la sua partecipazione, il 10 gennaio 2015, alla cerimonia di consegna del riconoscimento “Recco città della vita” all’associazione Cilla, che svolge un servizio di accoglienza a favore delle bimbe, dei bimbi degenti presso l’Ospedale Gaslini e delle loro famiglie provenienti da fuori regione.

La sala del Consiglio comunale che ha ospitato l’evento, affollata come non mai in altre occasioni, è stata pervasa da una straordinaria armonia e dal calore delle parole di Sua Eminenza, che con straordinario garbo invito’ a cogliere, in quel contesto, “la presenza autentica di Colui che è la via, la verità e la vita”.

Nel corso del suo Episcopato a Genova, il Cardinale Angelo Bagnasco ha condiviso una responsabilità a livello apicale con l’intera Chiesa italiana e con le Chiese europee.

Per lui sono stati incarichi gravosi ma si sono riversati sulla diocesi come un elemento di ricchezza.

Le sue parole, al riguardo, possono essere d’insegnamento anche per i laici e le autorità civili: “Quanto più si apre l’orizzonte sul mondo, tanto meglio si vivono i particolari doveri quotidiani”.

Il voler “guardare sempre davanti” del Cardinale Angelo Bagnasco si riconosce anche quando parla del suo mare: “Il mare non è solo un’attrazione, ne’ solo un ambiente di lavoro.

Il mare è un continuo invito ad andare al largo, a osare, a guardare lontano, al futuro, all’apertura accogliente, a pensare in grande”.