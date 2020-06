Una ventina di bancarelle in piazza San Giovanni Bono a Recco, ricordano che oggi è la festa di San Giovanni Battista. Stasera non ci sarà la tradizionale processione. Alle 21.30, al termine dei Vaspri, il Gruppo “Amici Falò 1961 San Giovanni Battista” sparerà 21 colpi per salutare San Giovanni Battista e i parrocchiani. Lo stesso Comitato ha esposto sulla facciata della chiesa una bandiera dedicata al Patrono.