RASSEGNA STAMPA. Rapallo, porto, verso la revoca della concessione

Oggi, mercoledì 24 giugno, auguri a San Giovanni Battista. Mercati settimanali: Camogli; Casarza Ligure; Levanto; Santo Stefano d’Aveto; Uscio. Parole: senile (relativo alla vecchiaia, spesso con riferimento al processo involutivo mentale concomitante alla comparsa della vecchia Devoto-Oli). Proverbi: “Meglio un magro accordo che una grassa sentenza”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Rapallo: porto Carlo Riva, verso la revoca della concessione.

Moneglia: anche la Secca diventa a numero chiuso. Moneglia: tesori di Liguria, via a venti concerti. Sestri Levante: la scalinata è malconcia, sopralluogo a Libiola. Cogorno: la licenza media arriva a 76 anni. Chiavari: 200 pacchi dal Banco alimentare. Chiavari: già erogati aiuti a 118, privati e aziende. Chiavari: Matteo Levaggi, Genova matrigna,

Rapallo: code in A-12, il sindaco denuncia Autostrade. “Rapallo dista da Milano da 4 a 6 ore”. Rapallo: al via la Novena dell’Alba. Rapallo: Centro Amici Sant’Anna, rinnovate le cariche. Santa Margherita Ligure: in Consiglio la chiusura del progetto Santa Benessere (Commento. Rispettate le previsioni; ora il nodo è la futura gestione; da tempo Levante News sollecitava un dibattito cittadino su questo tema). Portofino: cinquanta corse giornaliere da e per Santa Margherita Ligure. Portofino: concerto in piazzetta.

Recco: va a fuoco magazzino attiguo al campo da rugby.

San Colombano: nuove speranze per l’Istituto Marsano. Borzonasca: bus a fuoco, Atp attacca il divieto ai mezzi pesanti (Commento. Ma nessuno autorizza a far viaggiare corriere inadatte).