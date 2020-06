Poco dopo le 18 a Rapallo, in via Savagna, nei pressi del camping, è successo un grave incidente. Un romeno è stato schiacciato contro un muro dalla propria auto che aveva appena posteggiato. Sul posto il 118. Le condizioni del paziente sono apparse gravi e il medico ne ha disposto l’immediato trasporto in codice rosso al pronto soccorso del San Martino. A Rapallo sta giungendo l’elicottero che lo trasporterà al policlinico genovese.