Rapallo: sventata truffa ad anziani, denunciati tre sinti

La forte attenzione posta sul problema delle truffe agli anziani e la collaborazione tra i commissariati di Rapallo e Chiavari, hanno consentito di individuare e pedinare tre uomini di etnia sinti che tentavano di mettere a segno una truffa con una tecnica collaudata. I tre, arrivati dal Piemonte, sono stati denunciati per tentata truffa ed allontanati dalla Riviera: non potranno più mettervi piede per un periodo di tre anni.

Un uomo vestito da idraulico bussa alla porta di un’anziana signora che abita a Chiavari. Asserisce di dover controllare la potabilità dell’acqua; è armato anche di un attrezzo che riesce ad individuare la presenza di tubi in ferro interrati. La donna, insospettita, gli sbatte la porta in faccia; si affaccia alla finestra e riesce a leggere alcuni numeri della targa che comunica al commissariato di Chiavari. Qui gli agenti informano i colleghi di Rapallo. Questi riescono a completare la targa che rivela come l’auto appartenga ad una banda dedita alle truffe agli anziani.

Escono agenti in borghese su auto civili e incrociano e pedinano con la massima discrezione la vettura che ha vetri oscurati. Ad un certo punto l’auto si ferma: scende l'”idraulico” con cappellino e borsone a tracolla; suona a una porta ma non risponde nessuno. Ripartenza; questa volta la vettura si ferma nei pressi della Coop, in via Sciesa. Il solito uomo scende, suona a un portone ed entra; dall’auto scende un secondo individuo che sembra svolgere il ruolo del palo.

Dopo diverso tempo l’idraulico torna in strada, disturbato dalla presenza di altre persone non è riuscito a mettere a segno il colpo. A questo punto gli agenti bloccano l’idraulico e palo; lauto si allontana guidata da un terzo uomo che viene bloccato da un’altra pattuglia. I tre sinti vengono accompagnati in commissariato, identificati e denunciati. Nell’auto abiti per cambiarsi dopo il colpo per evitare di essere riconosciuti.