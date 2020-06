Rapallo: rissa aggravata, denunciati otto diciottenni

Gli uomini del commissariato di Rapallo coordinati dal commissario Paola Cercignani hanno denunciato otto giovani per rissa aggravata e lesioni personali.

Le indagini iniziano il 27 maggio quando in tarda serata si presentano al pronto soccorso di Lavagna due ragazzi: il primo ha lesioni guaribili in 30 giorni e ammette di essere rimasto coinvolto in una rissa; il secondo dice di essersi procurato una ferita cadendo dalla moto.

Le indagini portano ad una rissa scoppiata alle 22 circa in piazza Italo Primi a Rapallo, il parcheggio tra lo stadio Macera e la chiesa di Sant’Anna, dove si affrontano due gruppi. Il primo è formato da albanesi ed è armato di un’asta e una chiave inglese; il secondo è composto da italiani ed albanesi. Sono quasi tutti 18enni di Rapallo (tranne uno di Santa), alcuni tuttavia sono minorenni. Lo scontro aveva avuto un prologo a Santa Margherita lunedì 25 maggio quando, per futilissimi motivi, era scoppiato un semplice diverbio tra alcuni membri dei due gruppi. Quindi l’appuntamento due giorni dopo a Rapallo per “chiarimenti”.