Rapallo: Associazioni No profit e sportive, agevolazione canoni

In risposta alla complessa situazione economica verificatasi a seguito dell’emergenza coronavirus, l’amministrazione comunale ha messo in campo numerose misure di agevolazione fiscale per venire incontro alle nuove esigenze di cittadini, imprese e associazioni.

Alla grande manovra messa in atto dal Comune di Rapallo, si è aggiunto un ulteriore tassello.

Questa mattina la giunta comunale ha deliberato un atto di indirizzo per procedere alla riduzione di tre mensilità dei canoni di locazione e concessione dovuto da Associazioni no profit e sportive per l’utilizzo di immobili comunali.

“Sono molto soddisfatta per l’efficacia delle manovre fiscali e tributarie attuate rapidamente dalla nostra amministrazione – dichiara l’Assessore al bilancio Antonella Aonzo – Riducendo i canoni di locazione dei nostri immobili abbiamo offerto una pronta risposta alle molteplici realtà del nostro territorio che da molto tempo operano nel sociale con professionalità e dedizione”