Levanto: spiagge libere, da sabato steward agli ingressi

Spiagge libere di Levanto aperte da sabato 27 giugno ogni giorno dalle 9 alle 19, senza prenotazione ma con gli steward a regolare l’accesso dei bagnanti, che sarà contingentato secondo il numero di postazioni che può ospitare ognuno dei tratti di arenile cui spetta al Comune la gestione.

Quattro sono le spiagge libere interessate dal servizio: l’arenile sottostante villa Agnelli (la spiaggia “dietro il molo”), il tratto compreso tra i bagni “Sirena” e il porticciolo dei pescatori e le due fasce poste ai lati della spiaggia libera attrezzata al centro del golfo: quella antistante il bar “Piper” e quella davanti al bar “Nadia”.

“Passiamo dalla prima fase, quella della riapertura, caratterizzata dall’utilizzo libero delle spiagge nel rispetto delle norme ben segnalate dai cartelli posti agli ingressi, ad una seconda fase di fruizione a numero programmato e controllato da personale che effettuerà servizio sul posto – anticipa il sindaco, Ilario Agata – In questa fase non ci sarà ancora necessità di prenotazione: sarà sufficiente presentarsi agli ingressi e i posti saranno assegnati a seconda della disponibilità. Nel caso le richieste diventassero così numerose da rischiare di creare assembramenti agli ingressi, attiveremo un sistema di prenotazione tramite ‘app’ e telefono, al quale stiamo già lavorando. L’obiettivo primario è garantire un utilizzo delle spiagge in sicurezza, e per ottenere questo risultato non esiteremo a mettere in campo tutte le misure necessarie, anche con il supporto della tecnologia che renda il servizio funzionale e facile da utilizzare”.