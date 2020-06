Lettere/ “Le grandi possibilità di Recco, sfruttiamole”

Da Ilaria Chiarella riceviamo e pubblichiamo

Sono una recchelina di nascita, emigrata come molti per motivi di lavoro. Ritorno a Recco appena posso per riunire nonni e nipoti e godere della Riviera. Amo la mia cittadina e mi sento per questo in dovere di far emergere alcune considerazioni che vogliono essere costruttive, seppur critiche.

Le possibilità di smart working di questi ultimi mesi mi stanno facendo riflettere sulla possibilità di tornare a stare in maniera più continuativa a Recco, ma mi accorgo che la cittadina è sempre più un posto pensato per i pensionati, mentre poco o niente sembra fatto con il pensiero alle famiglie, di residenti e villeggianti.

I giochi dei giardinetti sono ancora chiusi ai bambini. Vorrei far notare che a Bergamo, dove vivo e dove l’aria è ancora ‘molto pesante’, i giochi sono aperti da almeno 2 settimane.

Ma soprattutto, dopo almeno 40 anni di pedonalizzazione, la passeggiata a mare è oggi un parcheggio con transito veicolare durante tutta la giornata: una scelta davvero molto triste e infelice.

Recco ha bisogno di posteggi? La passeggiata era chiusa al traffico da almeno 40 anni, la popolazione non mi risulta aumentata da allora mentre tanti nuovi posteggi sono stati costruiti (in via milite ignoto, sotto la stazione, ecc.)

Dall’altra parte invece la pedonalizzazione di un’area ha un significato preciso: coinvolge i cittadini, invoglia a tornare sempre in quelle aree, nel trovarle utili, ben strutturate e nel sentirle un proprio spazio dove poter passeggiare, stare all’aperto, portare i propri figli e creare un legame con la cosa pubblica, che li porterà ad averne cura, rispetto e ad impegnarsi per migliorarle continuamente.

E’ una scelta per incentivare il commercio? Le aree pedonali fanno bene al commercio. Cito qualche esempio:

Modena: la Confesercenti chiede la completa pedonalizzazione del centro storico per favorire le attività commerciali

Madrid: con la pedonalizzazione del centro, vendite cresciute del 10%

Palermo, dopo la pedonalizzazione commercianti ricreduti: adesso gli affari vanno meglio

ZTL, gli abitanti ci guadagnano e i commercianti anche: lo studio del Politecnico di Milano

Chiudere al traffico i centri storici fa bene agli affari e cresce pure il valore degli immobili

Siracusa, la Ztl di Ortigia è il centro storico più vitale d’Italia

I bambini tirano pallonate ai vecchietti? Si potrebbero creare delle aree dedicate e delimitate ai ragazzini all’interno della passeggiata, per giocare a pallavolo, ma anche a calcio o semplicemente a girare con il monopattino) e delle aree dedicate a chi vuole solo passeggiare.

E’ vero, la passeggiata a mare è che è sempre stata una zona ‘libera’ e come tale vissuta e probabilmente qualche pallonata potente è arrivata a disturbare i passeggiatori. Ma era il pensiero minimo di politiche giovanili destinato a questa fascia di età, che esiste e ha diritto di avere i proprio spazi esattamente come il resto della popolazione ha diritto a passeggiare con tranquillità guardando il mare.

Un altro esempio sono i baracconi che durante le festività natalizie ingombrano la passeggiata: sono davvero quello che serve alle famiglie? O la giostra perennemente installata? Tutto sempre a pagamento?

La biblioteca comunale? Chiusa il sabato e in orari ‘extra lavorativi’, come se chi lavorasse non avesse necessità di leggere.

In generale penso che sia necessario che la popolazione (e di conseguenza l’amministrazione) faccia una riflessione seria sulle politiche familiari che significa pensare alle fasce di età 0-6 con i giardinetti, ma anche 6-10 con spazi di gioco libero e 10-14 con spazi di aggregazione giovanile, magari chiedendosi cosa succede in altre realtà e su che cosa invece offre Recco alle famiglie, di turisti, ma soprattutto di residenti.

Concludo con un appello: non vorrei passare per la ‘foresta’ che viene e dice come si deve fare, ma ricordo che le grandi fortune di Genova e della Riviera sono state possibili anche grazie alla capacità delle sue genti di andar per mare, raccogliere e portare a casa ricchezze, ma soprattutto idee, progetti, tolleranza e l’apertura mentale propria di chi conosce realtà e mondi diversi. Per questo spero che il mio punto di vista possa essere quanto meno ascoltato: Recco ha delle grandi potenzialità per essere un gioiello di accoglienza e fornire una qualità di vita ad alti livelli ai turisti, ma soprattutto ai residenti, vecchi e nuovi.

Non sprechiamolo con scelte banali.

Ilaria Chinchella