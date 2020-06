Lavagna: pensione Ambra, svincolo alberghiero in Consiglio

Il Consiglio comunale è convocato alle 17 di martedì 30 in prima convocazione e alle 17 di mercoledì 1 luglio in seconda convocazione. La seduta si svolge nell’Aula consigliare senza pubblico che può seguire i lavori via streaming. I consiglieri comunali potranno usare il collegamento in remoto via Skype.

Di seguito l’ordine del giorno:

1 approvazione interventi sbobinati sedute Consigli comunali del 25 marzo e del 29 aprile 2020

2 Approvazione verbali seduta del 29 4 2020

3 Informativa al Consiglio sulla concessione al Comune di lavagna del contributo del presidente del Consiglio dei ministri 8/32020 di approvazione del piano degli investimenti Regione Liguria per l’annualità 2020

4 Istanza di rimozione del vincolo alberghiero delle “Pensione Ambra” richieda da Alberto Massimiliano Sanguineti. Assenso.

5 Ratifica variazione di bilancio 2019-2021

6 Approvazione regolamento per la disciplina e l’applicazione del diritto di interpello

7 Approvazione regolamento per la disciplina e l’applicazione dell’autotutela in materia tributaria

8 Approvazione del regolamento per l’approvazione della nuova Imu

9 Approvazione aliquote Imu 2020

10 Approvazione regolamento tributario per l’accertamento con adesione

11 Approvazione regolamento generale delle entrate comunali

12 Riscossione coattiva delle entrate tributarie comunali, affidamento in concessione

13 Amt spa rafforzamento controllo analogo congiunto. Nuovo statuto e modifica dei patti parasociali. Approvazione

14 Interrogazione “Officina Lavagnese” su ecomostro via Antica Romana.