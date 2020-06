Elezioni: il comitato per Sansa batte un colpo: “Bisogna decidere”

Dal Comitato Per Ferruccio Sansa presidente riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta ai sostenitori

Cari amici,

prima di tutto vogliamo ringraziarvi per il sostegno che avete voluto dimostrare in questi mesi.

Ci risolviamo a scrivervi queste poche righe perché riteniamo che di fronte a questa situazione confusa possiate essere perplessi dinanzi ai tira e molla che non hanno consentito, fino a ora, di identificare il candidato dello schieramento che vede alleati il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle.

E questo a neppure tre mesi dalle prossime elezioni.

Vogliamo in primo luogo riaffermare l’importanza e la centralità dello schieramento, che va preservato e sostenuto, con il quale la Liguria diventerebbe esempio nazionale di un’alleanza costruita su obiettivi condivisi e non sulla spartizione di poltrone.

Noi riteniamo, come voi, che Ferruccio Sansa lo rappresenti a pieno e meglio di chiunque altro possa interpretarne i valori e gli obiettivi.

Finora non abbiamo pubblicamente espresso il nostro disagio per la situazione che si è creata, perché non volevamo interferire con un processo, quello decisionale da parte delle forze politiche della coalizione, di cui abbiamo avuto e abbiamo rispetto.

A questo punto, però, ci corre l’obbligo di darvi un segnale di resistenza.

Continuiamo a pensare che Ferruccio Sansa sia il candidato che meglio rappresenta la volontà espressa di trovare soluzioni alle sfide poste dai grandi cambiamenti che ci troviamo ad affrontare: quelle dell’ambiente, quelle del post Covid e della sanità e quelle della necessità di un nuovo modello di sviluppo, che metta al centro le persone e le loro esigenze fondamentali. Soluzioni che secondo noi sono state già in parte individuate nei punti del programma concordato dalla coalizione e che solo la candidatura di Ferruccio Sansa può proporsi di realizzare.

Attendiamo fiduciosi che anche quanti, fra le forze politiche, hanno espresso perplessità, giungano a queste stesse conclusioni.

Ma presto, che è già davvero molto tardi.