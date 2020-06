Era noto in tutta la Riviera e l’entroterra per la sua presenza politica quando era un esponente di rilievo del Pli (Partito Liberale Italiano). Era stato anche ministro delle politiche comunitarie, dell’ecologia e di Grazie e giustizia. E’ morto l’avvocato Alfredo Biondi avvocato brillante che aveva seguito i più importanti processi, come quello della Guerinoni; un grande comunicatore. Avrebbe compiuto 92 anni lunedì prossimo.

Alfredo Biondi