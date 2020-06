Cinque Terre: sabato escursione Fai a Monesteroli

Dall’ufficio comunicazione del Parco delle Cinque Terre riceviamo e pubblichiamo

Per questa edizione speciale delle Giornate Fai all’aperto, solo nella mattinata di sabato 27 giugno il Fai organizza, con la collaborazione del Cai, una camminata fino al borgo di Monesteroli, candidato ai Luoghi del Cuore 2020.

“Partiremo a picoli gruppi scaglionati e contingentati dalla piccola chiesa di Sant’ Antonio sul Colle del Telegrafo – dicono gli organizzatori del Fai – e da lì prenderemo il sentiero che conduce a Monesteroli. Ci fermeremo prima di arrivare al borgo. La durata del percorso A/R, adatto a camminatori esperti, è di circa 2 ore, esclusa la discesa finale al borgo rappresentata da una scalinata di più di 1000 gradini la quale, data la sua asperità, sarà facoltativa”.

Il Fai ha deciso di unire le “Giornate FAI all’Aperto” ai Luoghi del Cuore, optando per Monesteroli borgo disabitato dove si arriva con fatica, senza linea elettrica e ovviamente metano. “Solo piccoli pannelli solari e un acquedotto irriguo- continuano gli organizzatori- e, se non interveniamo a salvarlo, Monesteroli è perso nonostante il grande e caparbio lavoro di pochi. Per questo va salvato e vogliamo dedicargli una Giornata FaiAI all’Aperto.”

Gli organizzatori invitano i partecipanti a indossare abbigliamento e calzature chiuse da trekking, raccomandano di portare una quantità di liquidi per la giornata e di attenersi alle indicazioni e alle raccomandazioni.

Il Fai ringrazia per la collaborazione il Parco Nazionale delle Cinque Terre, il Cai, il Soccorso Alpino, le forze dell’ordine, i carabinieri del Stazione “Parco” Cinque Terre “e quanti interverranno per renderanno possibile lo svolgimento della giornata Fai.

Orario

Sabato: 08:30 – 13:30

Note: Gruppi da 12 con partenze scaglionate ogni 20 minuti.

Per informazioni e prenotazione:

https://www.fondoambiente.it/luoghi/monesteroli?gfp

https://faiprenotazioni.fondoambiente.it/evento/monesteroli-36712/?_ga=2.175144802.1311545674.1592906874-1090983051.1591624494​