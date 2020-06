Chiavari: domenica a “Calata Ovest” si festeggia la ripartenza

Dall’ufficio stampa di Calata Ovest Chiavari riceviamo e pubblichiamo

E’ tempo di ripartire. Nei mesi di lockdown il personale di Calata Ovest non ha mai smesso di lavorare, naturalmente nei limiti delle prescrizioni ministeriali in materia di sicurezza, prendendosi cura delle imbarcazioni e rendendo ancor più accogliente ed efficiente il marina resort.

Ora armatori e clienti hanno potuto fare finalmente ritorno e il porto vuole salpare insieme a loro verso orizzonti di ripresa.

In quest’ottica è stata organizzata per domenica, 28 giugno, una Cerimonia di inaugurazione della nuova stagione: <Sarà una cerimonia semplice ma fortemente simbolica e riteniamo anche emotivamente significativa, poiché dopo mesi difficili di lontananza e preoccupazione, ora cerchiamo tutti insieme di ripartire. Per questo insieme a noi ci sarà anche il Sindaco di Chiavari, Marco Di Capua e l’Assessore al Turismo e al Commercio, Gianluca Ratto, che hanno accettano con piacere il nostro invito> così spiegano i vertici di Calata Ovest, Chiara Vigo, direttrice del porto, Eugenio Michelino, amministratore delegato di Calata Ovest e Franco Cavagnaro presidente di Tigullio Shipping.

Alle ore 10, verranno issate le bandiere della marina e le imbarcazioni suoneranno a festa le sirene, manifestando la gioia di ritrovarsi tutti insieme e la volontà di far ripartire tutti i comparti legati alla blue economy: dal turismo, all’indotto della nautica.

Così Eugenio Michelino, amministratore delegato di Calata Ovest: <Esprimo grande soddisfazione per la risposta che ha avuto questa nostra iniziativa, pressoché tutti i nostri clienti sono stati felici di aderire. Si riparte da Chiavari dunque per rilanciare il territorio e la Liguria.

La nautica sarà al centro della ripartenza, una nautiuca d’eccellenza che saprà dare segnali importanti, facendo da motore trainante ad un economia che riparte>. Soddisfatto anche Franco Cavagnaro, presidente Tigullio Shipping: <Siamo orgogliosi che i nostri clienti vogliano condividere con noi questa festa, che da una parte segna la fine di un periodo difficile, che ha visto i nostri collaboratori impegnati a tenere la marina in efficienza durante la fase più grave dell’emergenza Covid, dall’altra è di auspicio per una magnifica stagione diportistica e turistica nel Tigullio, nonostante tutte le difficoltà che il territorio ha incontrato e sta incontrando>.

Sempre nell’ottica di una sinergia con il territorio Calata Ovest ha realizzato nuove partnership con realtà economiche locali di eccellenza confermandosi, attraverso iniziative commerciali riservate ai clienti dell’approdo, un importante volano per la ripresa economica della città.

Vista la valenza significativa e il messaggio beneaugurale, che l’evento di Calata Ovest intende avere, l’emittente televisiva Telegenova ha scelto di partire proprio da qui per realizzare una nuova puntata del format “Bella Liguria” che sarà interamente dedicato a Chiavari. Le sirene di Calata Ovest e le bandiere issate in festa daranno avvio dunque anche alle riprese che spazieranno fra arte, cultura, folclore, enogastronomia, ambiente e turismo della Città dei Portici.