Camogli: sub muore a Punta Chiappa, era un operatore del 118

Un sub è morto dopo un’immersione nelle acque di Punta Chiappa. L’uomo, un operatore del 118 di Genova, è stato colto da un malore in acqua. I compagni hanno lanciato l’allarme. Sul posto è intervenuta una motovedetta della Guardia Costiera che ha issato a bordo il paziente ancora vivo e si è quindi avviata al porto di Camogli dove era in attesa un’ambulanza della locale Croce Verde con l’automedica. Nel frattempo è arrivato l’elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha verricellato a bordo della motovedetta il medico ed un soccorritore.

Mentre l’elicottero si recava alla piazzola di Rapallo in attesa di disposizioni, il medico e i soccorritori tentavano, a lungo ma purtroppo invano, di rianimare il sub. Nulla da fare. L’elicottero tornava poi a prelevare medico e soccorritore per andare a Casella dove un ragazzo si trovava in difficoltà.

Il sub era immerso sullo scoglio detto “isoela”. La Guardia costiera ha ascoltato i compagni di immersione e sequestrato l’attrezzatura. Il corpo è a disposizione della magistratura che potrà disporre l’autopsia. L’ipotesi è che il sub possa essere stato colpito da un infarto.

Nelle foto l’elicottero a Camogli, la motovedetta della Guardia costiera e i mezzi della Croce Verde di Camogli