Camogli: la passerella pedonale “Nicco” in versione serale

Sabato scorso è stata inaugurata la passerella pedonale, intitolata a Nicolò Maggiolo, che va dall’ampio posteggio di via Molfino all’inizio dell’abitato di San Rocco di Camogli. Circa 280 metri costruiti in legno e con illuminazione a led, che si inseriscono benissimo nel contesto del ‘verde’. La passerella è stata principalmente realizzata per mettere in sicurezza le persone, che prima erano costrette ad invadere la carreggiata.

Uno “scatto” di Alessandra Tommei, inviato dal Comune, della passerella in versione serale.