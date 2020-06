Si chiamava Maurizio Peragallo e aveva 65 anni il sub mancato oggi durante una immersione nelle acque di Punta Chiappa. Peragallo era un ex operatore del 118 di Genova Soccorso, da poco tempo in pensione. Dopo una lunga esperienza a bordo delle automediche del 118, era diventato responsabile di centrale come caposala. Grande il cordoglio tra tutto il personale del 118 e tutti i colleghi genovesi. La foto è tratta dal suo profilo facebook.