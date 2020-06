Camogli: area attrezzata nel viale dei Cipressi, sì al progetto

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le news del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

la situazione sanitaria rimane stabile.

La settimana scorsa la Giunta ha approvato il progetto esecutivo per il primo stralcio dell’intervento per la realizzazione di un’area attrezzata in viale dei Cipressi.

Con una superficie di oltre 600 metri quadrati, realizzata su due livelli, in parte in terra stabilizzata e in parte con pavimentazione anti trauma, ospiterà attrezzature per le attività fisiche all’aperto, utilizzabili da persone di ogni età. Ci saranno anche un belvedere con due panchine per la sosta, il tutto contornato da arbusti tipici della macchia mediterranea a formare una bordura. Sempre lungo il margine sarà realizzata anche una piazzola di manovra con pavimentazione in prato armato.

Il tutto perfettamente integrato nel contesto paesaggistico e fruibile sia da parte dei residenti, sia da parte degli escursionisti.