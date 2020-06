Bonassola: ritorna il bus navetta gratuito

Dall’ufficio stampa di Atp esercizio riceviamo e pubblichiamo

Da sabato prossimo, 27 giugno, Bonassola avrà nuovamente il suo bus

navetta gratuito. La decisione è annunciata dal sindaco di Bonassola,

Giorgio Bernardin, e dal coordinatore generale di Atp Esercizio, Andrea

Geminiani. Grazie al contributo del Comune, l’Azienda di Trasporto

Provinciale ha allestito un servizio che funzionerà poi per tutta l’estate

fino al 30 di agosto. La navetta toccherà tutte le principali frazioni e

località del comprensorio (Diliana, Framura Costa, Montaretto, Costella,

San Giorgio) collegandole con il centro di Bonassola (fermate via Roma

Chiesa e bivio Bonassola). Le corse giornaliere saranno 33 e copriranno

l’intera giornata, con la prima partenza fissata alle 8.15 e l’ultimo

arrivo alle 20.33. In mattinata è anche previsto nei giorni feriali una

corsa con coincidenza per bus in partenza da Levanto ospedale alle 11. «E’

un impegno economico importante per noi, ma era giusto farlo. Si va

incontro alle esigenze delle famiglie e ovviamente dei turisti. E’ davvero

un’ottima iniziativa e sono certo che verrà apprezzata» – dichiara il

sindaco Bernardin. Per viaggiare sulla linea 49 è necessario munirsi di

biglietto gratuito nominativo presso la Pro Loco con ufficio aperto tutti

i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17. Anche gli autisti a bordo

hanno i biglietti. Per tutte le tratte che escono dal territorio del

comune di Bonassola è necessario avere il biglietto da € 1,80 in vendita

presso l’edicola tabacchi.

In allegato l’orario completo