A-12: casello trappola a Chiavari, Aurelia in tilt

Chiusure in un primo tempo neppure annunciate sul sito di Autostrade che è un po’ il vangelo per gli automobilisti che devono mettersi in viaggio. Così questa mattina gli automobilisti entrati in A-12 a Chiavari hanno avuto l’amara sorpresa di non poter procedere. Conseguenza Aurelia intasata tra Chiavari e Sestri Levante, anche per il cantiere delle gallerie di Sant’Anna.

Le code tuttavia sono pane quotidiano con grande disappunto per chi devre spostarsi per lavoro.

Tenete presente che la chiusura di Chiavari proseguirà fino a venerdì

Dal sito di autostrade

Chiavari – Uscita Chiusa (Km 38.3 – entrambe le direzioni)

L’uscita di Chiavari e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 25/06/2020 al giorno 26/06/2020 per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Lavagna.



Chiavari – Entrata Chiusa (Km 38.3 – entrambe le direzioni)

Chiavari in entrata e’ chiuso al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 25/06/2020 al giorno 26/06/2020 in entrambe le direzioni per lavori