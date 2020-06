Sestri: venerdì “Aspettando il varo del Leudo”

Da Comunicazione Cooperativa “Solidarietà e Lavoro” riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 26 giugno – Aspettando il varo del Leudo! Oggi come ieri una festa per tutti.

Uno dei simboli di Sestri Levante finalmente riprende il mare: vi invitiamo al “dietro le quinte” del varo del Leudo.

Il Dipartimento Scientifico della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, in collaborazione con MuSeL e Associazione Amici del Leudo, vi invita a scoprire i preparativi che precedono il varo, mettendoli anche a confronto con i metodi dello scorso secolo quando il varo di un Leudo era un grande evento, una vera festa per l’intero paese.

Partiremo alle ore 16:00 dal Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante dove introdurremo la storia del Leudo indissolubilmente legata a questa città e non solo, per poi spostarci in spiaggia, dove l’Associazione Amici del Leudo mostrerà i lavori preparativi al varo.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 del giorno stesso ai seguenti contatti: vcavalieri@solidarietaelavoro.it

Costo: € 5,00 a partecipante

Numero massimo di partecipanti 10.

Presentarsi presso la biglietteria info point MuSeL Museo Archeologico e della città di Sestri Levante – Palazzo Fascie, Largo Colombo 50.

I partecipanti dovranno indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento.

Non perderti i prossimi appuntamenti di “Alla scoperta del Leudo”, quando, oltre all’approfondimento in museo, sarà anche possibile salire a bordo del piccolo veliero.

Queste le date:

mercoledì 15 Luglio

domenica 2 Agosto

mercoledì 26 Agosto

domenica 6 Settembre

domenica 4 Ottobre

Per informazioni e prenotazioni: Cooperativa Solidarietà e Lavoro – vcavalieri@solidarietaelavoro.it – Cell 3407713054