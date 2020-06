San Colombano: “Incontri per garantire vita al Marsano”

Dall’ufficio stampa del consigliere regionale Claudio Marsano riceviamo e pubblichiamo

Il consigliere regionale Claudio Muzio, capogruppo di Forza Italia, ha svolto nella giornata di oggi, a Genova, un incontro finalizzato a garantire all’Istituto agrario Marsano la possibilità di attivare presso la sede distaccata di San Colombano Certenoli la prima classe per il prossimo anno scolastico.

“Occorre esperire ogni tentativo – dichiara Muzio – per far sì che per il quarto anno consecutivo uno dei fiori all’occhiello del sistema scolastico nel nostro entroterra non attivi la prima classe, con tutte le conseguenze negative del caso. Oggi ho promosso a Genova un incontro a cui ha preso parte anche un’amministratrice del Comune di San Colombano Certenoli. Sull’esito di questo incontro, stimolato anche dall’Amministrazione comunale di Ne, mi auguro di potere al più presto avere riscontri positivi. In questi anni ho potuto rendermi conto che il Marsano rappresenta un’eccellenza formativa che va salvaguardata. In questa direzione va e andrà tutto il mio impegno”.

“Ricordo – prosegue il capogruppo di Forza Italia – che negli ultimi anni è aumentato in Italia il numero dei giovani che scelgono l’agricoltura come prospettiva lavorativa e direi di vita. In quest’ottica la Regione ha approvato a novembre 2018 la legge sulla rigenerazione urbana ed il recupero del territorio agricolo. Questa misura, insieme ad altre adottate dall’Amministrazione regionale in questi anni, è finalizzata proprio al presidio del territorio, al suo recupero e alla sua gestione ottimale, obiettivi che sono al centro dell’offerta formativa del Marsano. Questo è un motivo in più per difenderlo”.

Muzio ricorda infine di aver sottoscritto l’ordine del giorno sul tema approvato quest’oggi all’unanimità dal Consiglio Regionale