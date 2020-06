Regione: “Referendum e fusione Comuni, un’opportunità”

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo

Nella seduta del Consiglio regionale di oggi pomeriggio è stata approvata la proposta di legge 230 Norme per l’attuazione dello Statuto in materia di iniziativa popolare e referendum e procedure per l’istituzione di nuovi Comuni, presentata dal presidente dell’Assemblea legislativa Alessandro Piana, dell’allora vicepresidente Luigi De Vincenzi, e dal consigliere segretario Claudio Muzio.

«Questo intervento legislativo – dichiara il presidente – mette ordine e rende più organica una materia delicatissima e vitale per la nostra democrazia perché attiene alla partecipazione democratica dei cittadini. In un lavoro accurato e complesso è stata resa più organica e attuale la normativa vigente dove si erano create nel corso degli anni anche sovrapposizioni fra leggi nazionali e locali, creando confusione e incertezze applicative». Il presidente sottolinea alcuni aspetti qualificanti della proposta di legge approvata oggi: «Il nuovo testo riguarda sia le disposizioni in materia di iniziativa popolare sia le procedure per le iniziative legate al riordino territoriale, compresa la fusione fra più Comuni, e sono definiti con chiarezza gli attori di queste azioni legislative. Con questa legge – conclude – la Liguria garantisce ai cittadini più chiare opportunità di partecipazione democratica alle scelte strategiche per il nostro territorio».