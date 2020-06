Regione: referendum e costituzione nuovi Comuni

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo la croca del dibattito della seduta che ha trattato due argomenti

Dibattito sulle “Norme per l’attuazione dello Statuto in materia di iniziativa popolare e referendum e procedure per l’istituzione di nuovi Comuni”. Durante la seduta del mattino è iniziato il dibattito sul provvedimento.

Alice Salvatore (IlBuonsenso) ha illustrato un emendamento che consente a 5 mila cittadini iscritti nelle liste elettorali di poter presentare una proposta di referendum consultivo facoltativo «per aggiungere nuovi strumenti di partecipazione popolare superando la mediazione degli organi rappresentativi. La Costituzione – ha detto – consente di adottare strumenti migliorativi della partecipazione popolare».

E’ quindi iniziata la votazione degli articoli che proseguirà nella seduta pomeridiana.

Tutelare i lavoratori delle mense scolastiche

Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegna la giunta a richiedere al Governo la prosecuzione del Fis (Fondo di integrazione salariale) e della Cassa in deroga per le lavoratrici e i lavoratori delle mense scolastiche universitarie e degli operatori scolastici fino al mese di settembre; a ottenere lo sblocco dei 15 milioni del 2016 giacenti nel bilancio regionale per la cassa integrazione in deroga, a procedere con la riprogrammazione e rimodulazione dei Fondi comunitari, in particolare del Fondo Sociale europeo, per utilizzare una quota di risorse tale da garantire un effettivo sostegno economico al comparto durante la sospensione dei mesi estivi. Nel documento si ricorda che i lavoratori coinvolti sono circa 3 mila.