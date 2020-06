La fermata degli autobus di linea Amt in via Ippolito D’Aste a Recco, manca di una pensilina. I tempi per una diversa collocazione dei bus è lunga, considerata la speditezza dei lavori all’arcata del viadotto ferroviario. Le persone in attesa del bus restano esposte al sole ormai caldissimo o alla pioggia. Amt sembra non avere ancora recepito le attese degli utenti. Crescono le proteste.