Recco; domato l’incendio, è mistero sulle cause (2)

Poco dopo le 9.30 l’incendio sviluppatosi a Recco tra via privata del Parco e via Andrea Doria, strada di accesso al campo da rugby, è stato domato. Resta la bonifica per verificare la presenza di focolai. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri ed una squadra della Croce verde recchese per ogni evenienza.

I pompieri hanno lavorato indossando le bombole di ossigeno; avrebbero estratto una bombola di gas inesplosa. Durante lo spegnimento, i vigili del fuoco hanno invitato gli abitanti del “Palazzo Fossati” a ritirarsi in casa per evitare di restare intossicati dal fumo.

Al momento si ignorano le cause del rogo e chi frequentasse il magazzino.