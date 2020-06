Recco: “Chiediamo che il lungomare sia chiuso alle auto”

Da ImmaginaRecco e i suoi consiglieri comunali Sergio Siri e Marcello Napoli riceviamo e pubblichiamo



Come Gruppo consiliare abbiamo presentato una mozione per chiudere alle macchine la passeggiata mare nel periodo estivo.

L’emergenza coronavirus ha giustamente richiesto una grande attenzione per quelli che potevano essere luoghi di possibile contagio. Tutti i Comuni, nelle prime fasi dell’epidemia, hanno impedito l’accesso agli spazi pedonali pubblici come per esempio i parchi urbani. E, a nostro parere è stata giusta la scelta dell’amministrazione di utilizzare quella zona esclusivamente come parcheggio.

In questi ultime settimane, un graduale ritorno ad una nuova normalità ha visto lentamente tutti i Comuni riaprire gli spazi pubblici anche per consentire alla cittadinanza, e soprattutto ai bambini, di avere luoghi all’aperto in cui muoversi dopo mesi passati chiusi in casa

A Recco purtroppo questo non è successo. Garantire aree pubbliche pedonalizzate come la passeggiata riuscirebbe a dare un maggior respiro alla cittadinanza anche nell’ottica del distanziamento fisico che bisogna continuare a mantenere.

Non vogliamo che Recco diventi un semplice parcheggio. Tutte le estati la passeggiata era ad uso delle persone e siamo convinti che lo debba essere anche quest’anno in modo da garantire anche un’adeguata sicurezza ai bambini nel parco giochi.

Per questo motivo auspichiamo che si arrivi a una votazione analizzando i pro e contro di questa proposta. Cercando di fare una valutazione con il buon senso e non con l’appartenenza politica, che poi sarebbe il modo migliore di onorare il ruolo di Consigliere Comunale.