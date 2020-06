Recco: all’aperto senza mascherina, ma occorre averla

Dallo staff del sindaco Carlo Gandolfo riceviamo e pubblichiamo

Il sindaco di Recco Carlo Gandolfo ha firmato la nuova ordinanza, in relazione alle misure di sicurezza per il contrastare l’emergenza Covid-19, che permette di circolare all’aperto senza mascherina. “Ma fuori casa bisogna sempre averla con sé – chiarisce il primo cittadino – e va sempre indossata negli spazi chiusi. L’utilizzo dei dei dispositivi di protezione individuale, rimane comunque fortemente raccomandato”.

Il provvedimento prevede: “L’utilizzo della mascherina rimane obbligatorio sui mezzi di trasporto pubblici, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, quali, a titolo esemplificativo, le attività commerciali, i pubblici esercizi, gli uffici pubblici; Nei luoghi all’aperto, comprese le aree giochi, rimane obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (mascherine), cosi’ come meglio descritte nell’art. 3 del D.P.C.M. 11 giugno 2020, quando non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 2 metri da persone non conviventi”.