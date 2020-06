RASSEGNA STAMPA. Prenotazioni all’Asl, è caos

Oggi, martedì 23 giugno, auguri a Lanfranco. Mercati settimanali: Bogliasco; Cicagna; Cogorno; Varese Ligure; Zoagli. Parole: penuria (insufficienza di vitto e di altri generi di prima necessità, per lo più diffusa al punto da costituire un accentuato motivo di disagio per un’intera collettività). Proverbi: “La notte porta consiglio”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Riapertura Cup Asl 4: code, caos, proteste. Trasporti: Autostrade ancora in tilt, accade così da settimane; treni insufficienti e ieri una giornata nera. Spiagge libere: prese d’assalto ma il contingentamento serve (Commento. Il problema è capire se ha ancora un senso mantenere il numero chiuso quando la distanza non viene fatta osservare in mille altre situazioni).

Lavagna: omaggio a Gaetano Previati. Chiavari: Lucia Patella al Bandolo. Carasco: due fucilate contro la casa dei vicini. Leivi: Animantiga nel top fra gli album a progetto.

Rapallo: le mascherine all’aperto non sono più obbligatorie. Rapallo: vertici del porto in silenzio dal giudice”. Rapallo: revoca concessione: summit comune avvocati (Commento. Appare chiaro che la fiducia tra porto e attuali concessionari sia venuta meno; revocata la concessione, calcolati i tempi dei ricorsi, crediamo che non sia difficile trovare una nuova cordata che metta capitali, competenza, professionalità).

Nervi: ragazza travolta dal treno, abitava a Rapallo.

Fontanabuona: Roberto Traversi dice sì al tunnel, ma slegato dalla partita concessioni (Commento. Che significa perdere l’ultima occasione possibile). Lumarzo: anziana morta era positiva al covid. Borzonasca: pullman a fuoco, illesi i passeggeri.