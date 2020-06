Rapallo: torna la campagna contro l’abbandono animali

Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo riceviamo e pubblichiamo

Torna anche quest’anno la campagna #NoAbbandono – Rapallo a 4 zampe, con lo scopo di sensibilizzare le persone sulla problematica che purtroppo, soprattutto durante i mesi estivi, torna tristemente alla ribalta: l’abbandono di animali domestici.

E allora… Mostriamo tutti assieme l’amore per i nostri pelosetti con un piccolo gesto, ma molto significativo: come per le passate edizioni, inviateci (via messaggio privato) le vostre foto in compagnia del vostro – o dei vostri – amici a quattro zampe (cani, gatti, coniglietti…): le immagini verranno raccolte e pubblicate nei manifesti e nelle locandine della campagna di sensibilizzazione, che verrà presentata ufficialmente nei prossimi giorni!

N.B: per diventare “testimonial” della campagna, è necessario essere maggiorenni. In caso di invio di foto con presenza di minori è necessaria l’autorizzazione scritta (firmata da entrambi i genitori) con indicato il nome del bambino/a e la data di nascita. Grazie!

“I nostri amici animali hanno solo noi e ci amano più di ogni altra cosa al mondo! L’amore di un animale dura per sempre, non sprechiamolo solamente per una settimana di vacanza – dichiara il consigliere con incarico alle politiche animali e promotore della campagna Daniele Trucco – il coronavirus ci ha costretti a casa e molti in questo periodo hanno pensato che la compagnia di animali domestici potesse alleviare la solitudine e rendere più allegre le giornate, anche se finita l’emergenza, non abbandoniamoli.”