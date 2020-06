Rapallo: stamattina a Montallegro inizio della novena

E’ iniziata questa mattina, alle 5, la “novena dell’alba” con la predicazione dei sacerdoti del Capitaneato al Santuario della Madonna di Montallegro e il contributo dei Sestieri cittadini . Stamattina è stata la volta di don Fabio Mazzino con il Sestiere di San Michele.Il portone del Santuario è stato aperto dal rettore don Gianluca Trovato alle 3.30

Così, hanno preso il via i solenni festeggiamenti in onore di Nostra Signora di Montallegro, patrona di Rapallo e del suo capitaneato, che quest’anno saranno ridimensionati a causa dell’emergenza Covid-19.

Sarà possibile seguire la predicazione grazie alla presenza dei maxi-schermi posti sul viale che conduce al Santuario oppure

per i tanti fedeli che volessero seguire la novena da casa, sarà possibile vederla in diretta su Telepace Canale 15.