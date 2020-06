Rapallo: il pasticciaccio del porto, situazione esplosiva

Nessuna dichiarazione. La situazione del porto Carlo Riva di Rapallo è troppo delicata, o esplosiva, per lasciarsi andare ad anticipazioni. Dopo quanto è emerso dalle indagini condotte dalla Compagnia Carabinieri di Santa Margherita Ligure, un fatto è certo: è cessata la fiducia del Comune (concessionario) nei confronti della società che gestisce lo scalo (subconcessionaria). Stamattina vi è stata una lunga riunione tra il sindaco Carlo Bagnasco e i legali del Comune.

Tema principale della discussione – si presume – se ufficializzare la revoca della concessione, con probabile ricorso e tempi che si allungano. Va tuttavia considerato che dall’ottobre 2018 ad oggi nulla è stato fatto; tante promesse si sono rivelate vane.

Esistono davvero soci che portino milioni freschi e puliti? Chi si butta in un’impresa dove esistono cause penali; dove lo scorso anno erano state fatte entrare imbarcazioni in porto senza le dovute autorizzazioni, dove occorre chiarire se il crollo della diga è dovuto al fatto che fosse stata costruita male o alla violenza del mare (che ha salvato lo storico Castello)?

Poi ci sono i creditori: oltre 100.000 euro solo per il carburante non pagato; e le assicurazioni che, se dimostrano che il crollo è colposo, chiedono di rifarsi sulla società che gestiva il porto e, in caso di insolvenza, sul Comune concessionario; con cifre a sei zeri.

Levante News aveva più volte manifestato perplessità sui motivi del ritardo nell’inizio dei lavori; poi dal porto arrivavano dichiarazioni che tentavano di tranquillizzare. L’inchiesta e gli arresti hanno chiarito molti dubbi. Sbrogliare la matassa non sarà facile (m.m.)