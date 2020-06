Distributore di carburante a secco nel porto Carlo Riva dove è venuto a mancare un servizio essenziale. I diportisti all’attracco hanno quindi dovuto spostarsi a Santa Margherita Ligure per rifornirsi e hanno dovuto fare la coda in attesa del loro turno. Qualsiasi sia il motivo del mancato servizio, un’ipotesi è il mancato pagamento del carburante, il fatto che l’erogazione del carburante in loco non sia possibile, ha suscitato malumori.

Porto Carlo riva, foto archivio