Rapallo: caos continuo, il sindaco denuncia Autostrade

Caos continuo sulle autostrade ligure, obbligate a recuperare in tempi brevissimi anni di abbandono e di mancata manutenzione. Ritardi, code, incidenti, Turisti che rinunciano a venire in Riviera per l’incognita tempi di percorrenza.

Rapallo ha anche un motivo in più per lamentarsi contro la gestione di Autostrade: il passaggio serale e notturno (come oggi) dei Tir obbligati a lasciare l’autostrada ed attraversare il lungomare con persone che passeggiano tranquillamente, bambini che giocano. E a luglio e agosto il Red carpet con i ristoranti che dispongono i tavoli sul lungomare, ricetta sicura per attirare clienti e recuperare i mesi di chiusura.

Così il sindaco Carlo Bagnasco, in cordata con altri primi cittadini, ha deciso di denunciare Autostrade affidando l’incarico all’avvocato Da Monte.