Portofino: oggi 50 corse; a luglio quelle serali

Il rilancio turistico del Tigullio sale in bus e passa anche attraverso

l’aumento delle corse sulla linea 82 tra Santa Margherita e Portofino.

Così, rispondendo anche a una richiesta degli operatori turistici e delle

amministrazioni, dallo scorso fine settimana le corse sono passate a 50

giornaliere tra andata e ritorno. L’orario – che alleghiamo – sarà valido

sette giorni su sette. Anche per rendere più facile ricordare gli orari ai

passeggeri, si è scelto di cadenzare le partenze ogni mezz’ora. Da Santa

Margherita per Portofino la prima partenza del giorno è fissata alle 7.07

e l’ultima alle 19.07. Da Portofino per Santa Margherita prima partenza

alle 7.30 e ultima partenza alle 19.30. «I primi dati sono confortanti e

anche se non c’è un’occupazione dei posti del 100 per cento come avveniva

in passato, siamo già attorno al 60 per cento con una tendenza verso

l’aumento percentuale. Questo è molto importante per il turismo che resta

il motore del levante ma anche per i conti di Atp che devono restare in

ordine» – commenta Andrea Geminiani, coordinatore generale di Atp

Esercizio. Poi, rispetto alla richiesta arrivata da amministratori locali,

operatori turistici e cittadini rispetto a corse serali, Geminiani

assicura: «Come abbiamo ribadito ai sindaci di Santa e Portofino,

l’obiettivo è arrivare a un orario serale, sempre cadenzato e magari con

partenze ogni ora. Lo faremo già all’inizio di luglio e poi verificheremo

giorno dopo giorno se sarà il caso di aumentare le corse». Il servizio è

fruibile con il tradizionale titolo di viaggio “Portofino Pass”: la

tariffa è di 3 euro per la sola andata e di 5 euro per l’andata e ritorno.

I titoli di viaggio che a seguito dei dispositivi anti Covid non possono

essere acquistati a bordo. Continuano a valere anche per la linea 82,

naturalmente, biglietti e abbonamenti dei residenti. Nel corso della

stagione estiva saranno incrementati anche i controlli a bordo. Dunque Atp

consiglia ai passeggeri di dotarsi sempre di permesso di viaggio. Atp

ricorda che chi paga subito può cavarsela con 40 euro di sanzione, che

diventano 60 euro oltre al prezzo del biglietto per chi paga entro 5

giorni e 105 euro per chi paga dal sesto al sessantesimo giorno. Trascorsi

i 60 giorni la sanzione diventa di 280 euro oltre a spese ed interessi e

viene attivata la riscossione forzosa tramite Agenzia delle Entrate

Riscossione.

