Politica: Cianci riapre il point elettorale a Genova

Il 7 marzo avevo inaugurato il mio point elettorale in via Colombo 45r a Genova. Un appuntamento festeggiato solo virtualmente con un ‘invito-non invito’ attenendomi alle disposizioni anti Covid. Niente brindisi, niente strette di mano. Due giorni dopo, purtroppo, è scattata la chiusura dell’Italia e ho ritenuto doveroso sospendere, in segno di rispetto, ogni attività elettorale, anche quella attraverso i social network.

Adesso, che a piccoli passi stiamo tornando ad assaporare la normalità, riapre ufficialmente il mio point: un punto di incontro nel pieno centro cittadino per ascoltare le esigenze delle persone e illustrare il mio programma. Sarà operativo dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Per informazioni e appuntamenti è possibile scrivere a info@domenicocianci.it o telefonare al numero 375.6252035.

Domenico Cianci e Giovanni Toti



