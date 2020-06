Paraggi: gestione parcheggio all’asta, prezzo base 70.000 euro

Siamo ormai in estate e la Città metropolitana avvia una gara per la gestione dell’ampio parcheggio di Paraggi, situato a monte della strada 227 nel territorio dei Comuni di Santa Margherita Ligure e di Portofino. Il prezzo base è di 70.000 euro. Si tratta di un’asta pubblica ad offerte segrete in aumento. La concessione va dal 10 luglio all’1 gennaio 2021.

Le offerte dovranno pervenire alla Città metropolitana entro le 12 di venerdì 3 luglio. L’asta avrà luogo lunedì 6 luglio alle ore 10 presso la sede della Città metropolitana.