Ne: sostegno all’Istituto Marsano di San Colombano Certenoli

Ne – Facendo eco alla grave situazione, testimoniata anche dagli organi di stampa, in cui volge l’Istituto Agrario Marsano di San Colombano Certenoli, durante il Consiglio Comunale del 19 giugno 2020, è emersa la difficoltà dello stesso a proseguire lo svolgimento della propria attività formativa. Il Consiglio Comunale, all’unanimità, si è dimostrato preoccupato per l’eventualità che la futura classe prima, nonostante la disponibilità di 11 alunni iscritti, non venga autorizzata, in quanto sembrerebbero mancare i presupposti affinché l’Istituto Marsano possa proseguire la propria attività didattica negli anni a venire. Sono scaturiti così la volontà e l’impegno per scongiurare quest’eventualità, nel tentativo fattivo di dirigere le forze in un’ottica di potenziamento e sostegno all’attività di tale Istituto, preziosa per la tutela e lo sviluppo del nostro entroterra.

L’Amministrazione di Ne, allo scopo di agire in maniera immediata e concreta per il futuro del Marsano, ha subitamente interessato il Consigliere regionale Claudio Muzio, peraltro già a conoscenza del problema, il quale ha assunto un impegno fattivo per il bene dei giovani studenti, dell’Istituto e delle nostre realtà rurali.