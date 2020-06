Levanto: la spiaggia libera “Da via u mò” va trattata meglio

di Guido Ghersi

Non è la prima volta che ci dobbiamo occupare della spiaggia libera “Da via u mò” (Dietro la via molo) ubicata sotto la “Villa Agnelli” al termine della passeggiata a mare “Gaetano Semenza”. Un tempo quella spiaggia era molto ridotta e piuttosto sassosa, mentre da qualche anno è ricca di fine sabbia e molto ampia, tanto che è la più richiesta da levantesi e turisti sia italiani che stranieri.

Ebbene, alla metà del mese di giugno, dalla parete rocciosa sotto la villa è precipitato sull’arenile un grosso masso con un albero di fichi.

A quel punto il Comune, per la sicurezza, ha recintato la zona per una lunghezza di 24 ml. x 2, per un totale di circa 45 mq., togliendo quindi

spazio ai bagnanti.

Inoltre, poiché è iniziata l’estate, non è stata ancora posizionata la cabina docce e i bidoni per la spazzatura.

Tornando alla frana, forse potrebbe esistere un contenzioso tra il Comune e gli eredi Agnelli, ma non è possibile, in una zona così bella e centrale poter

risanare la parete rocciosa con reti metalliche e quindi togliere la citata recinzione? La risposta all’Amministrazione Comunale.