Le ricette di Renzo Bagnasco: fagiolini e tonno per San Giovanni Battista

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Fagiolini e tonno

Ingredienti: 3 scatolette di tonno, 3 cipolline fresche, olio evo, aceto balsamico, 250 gr di fagiolini, una manciata di capperi, pepe e sale. Volendo gherigli di noce e crostoni di pane.

Esecuzione: lavati e mondati, lessare i fagiolini lasciandoli al dente; colare il tonno dall’olio di conservazione e spezzettarlo grossolanamente, tagliare a rondelle le cipolline. Mescolare il tutto, porli in frigo ed estrarli 10’ prima di servirli. Volendo arricchire il piatto, unirvi dei gherigli di noce e servirlo su crostoni di pane intiepidito.

***

Il Santo che si festeggia domani è San Giovanni Battista patrono di Genova assieme a San Giorgio; di quest’ultimo è la nostra bandiera crociata. All’arrivo nel 1327 delle reliquie di San Giovanni trasportate dalla Flotta Crociata, furono accolte dai genovesi in massa che poi, processionalmente, le accompagnarono dal Porto in Cattedrale. Tanto clamore perché, prima che arrivassero, giunse la notizia che dopo averle imbarcate in Asia Minore, la flotta che le trasportava incappò in un terribile fortunale ma, miracolosamente, si salvò.

Ogni anno da allora, lo si festeggia con gli immancabili falò alla vigilia e il giorno della festa, sciogliendo lo stesso voto, il Vescovo di Genova ripercorre in senso contrario lo stesso percorso e, accompagnato da una partecipata processione, va dalla Cattedrale al Porto e, giuntovi, benedice il mare.