Chiavari: consolidamento delle scogliere a difesa della costa

Approvato dalla giunta il progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione e consolidamento difese a mare del litorale, dopo la mareggiata avvenuta ad ottobre 2018.

Importanti i danni alle scogliere chiavaresi a seguito della mareggiata che ha colpito il Tigullio a fine ottobre 2018. Ammontano a 920.000 euro le risorse che il Dipartimento di Protezione Civile ha destinato al Comune di Chiavari per le operazioni di manutenzione e messa in sicurezza.

È stato appena approvato dalla giunta il progetto definitivo per il consolidamento di tali difese a mare, che prevede 770.000 euro per il ripristino delle barriere frangiflutti presenti nella zona compresa tra la foce del Rupinaro e le aree di Preli, e 150.000 euro per quelle presenti a ponente di Villa Piaggio.

«Abbiamo dato incarico alla Ditta Drafinsub Survey di Genova per effettuare una campagna di rilievi e indagini terrestri, e subacquee, del tratto di litorale in questione e all’Ing. Mauro Scaglione, dello Studioelb Ingegneri Associati, per il supporto tecnico-specialistico all’ufficio lavori pubblici nella predisposizione della progettazione degli interventi necessari al ripristino delle scogliere danneggiate nel 2018 – spiega il primo cittadino Di Capua – Due i lotti funzionali relativi al progetto definitivo che verrà presentato in conferenza dei servizi entro la fine di luglio. L’avvio dei lavori è stimato per l’autunno».