Camogli: “Spiagge sicure, assunzione di vigili urbani”

Dal Comune di Camogli riceviamo e pubblichiamo le news del sindaco Francesco Olivari

Buona sera a tutte e tutti,

la situazione sanitaria rimane stabile (3 residenti positivi e 4 in isolamento fiduciario perché rientrati dall’estero). Vi ricordo che l’Asl effettua l’indagine epidemiologica dei contatti della persona positiva e contatta direttamente i soggetti interessati per predisporne l’isolamento a domicilio.

Come anticipatoci 20 giorni fa circa, abbiamo avuto la conferma che, per quanto riguarda i fondi erogati da Regione Liguria quale contributo ai comuni costieri per le spese di gestione delle spiagge in questa situazione emergenziale, Camogli riceverà la somma di 1.926 euro che saranno destinati alla gestione delle spiagge. Si tratta di un contributo non certo elevato, ma erogato in maniera proporzionale a tutti gli oltre 60 comuni costieri liguri, che riconosce la legittimità delle richieste dei 19 sindaci firmatari, tra cui il sottoscritto.

Dieci giorni fa vi avevo comunicato che il Comune di Camogli era stato individuato come uno dei quattro comuni della Provincia di Genova destinatari di un finanziamento di 32.000 euro da parte del Ministero dell’Interno nell’ambito dell’iniziativa “Spiagge sicure 2020”, finanziamento che poteva essere richiesto dietro presentazione di un progetto alla Prefettura di competenza e poteva essere destinato all’assunzione in deroga di personale di Polizia Municipale stagionale, per eventuali straordinari o attrezzature.

Il progetto sottoposto alla Prefettura di Genova, di complessivi 36.200 euro, contempla l’assunzione di quattro agenti di polizia municipale per il periodo 1 luglio/30 settembre (oneri compresi), l’acquisto delle relative divise e di apposita cartellonistica e segnaletica. Le azioni da porre in essere, evidenziate nell’istanza alla Prefettura, riguardano la gestione delle spiagge in linea con le direttive regionali e come espresso dall’ordinanza sindacale nr. 57, emanata a seguito di numerosi incontri con concessionari e associazioni, sopralluoghi, incontri con la Guardia Costiera Ausiliaria e con la Prefettura stessa. Le aree del territorio individuate sono pertanto le spiagge di Camogli Centro e il borgo e le spiagge di San Fruttuoso, dove il personale effettuerà giornalmente controlli a turno (2 agenti a Camogli e uno a San Fruttuoso).

Ieri la Prefettura ha trasmesso ufficialmente il decreto di approvazione della proposta progettuale per la gestione delle spiagge del territorio comunale (centro e frazioni) presentata dal Comune di Camogli ed esaminata dal Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza.

Un importante risultato, non solo per il finanziamento ottenuto, ma soprattutto per la possibilità dell’assunzione in deroga di altri quattro agenti stagionali che con la normativa attuale non avremmo potuto assumere.

Credo non ci possa essere risposta migliore all’impegno di tutte le realtà coinvolte.

A quanto pare lavorare in silenzio favorisce la concentrazione e il raggiungimento dei risultati.