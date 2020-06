Autostrade: chiesta esenzione ticket in tutta la Liguria

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo

Azzeramento del pedaggio autostradale fra Ventimiglia e Sarzana. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno che impegna la giunta ad attivarsi presso la direzione delle concessionarie delle tratte autostradali fra Ventimiglia e Sarzana per chiedere l’azzeramento del pedaggio. Nel documento si ricordano i pesanti disagi subìti dagli utenti per le code provocate dai cantieri e che in alcune tratti della rete autostradale è già stata attuata questa misura.