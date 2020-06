Sanità: “Falsa disastrosa ripartenza dei Cup liguri”

Da Italia Viva riceviamo e pubblichiamo

Come avevamo già annunciato da tempo, oggi abbiamo assistito ad una falsa ripartenza dei Cup liguri” dichiara il capogruppo di IV Juri Michelucci che prosegue “porta sempre di più la sanità ligure nel caos”

Ci saremmo aspettati un piano sanitario di recupero degno del periodo che abbiamo vissuto invece anche questa volta assistiamo alla disorganizzazione e all’inefficienza delle asl Liguri e della Giunta Regionale.

L’unico numero per le prenotazioni è rimasto intasato per tutta la mattinata e molti non sono neppure riusciti a chiamare per prenotare la visita.

A ciò si aggiunge il fatto che non si sa ancora nulla sul destino dei molti cittadini che si sono viste annullare giustamente visite già pagate in periodo Covid.

Disorganizzazione, inefficienza e inefficacia: Insomma la riprova dell’ennesima gestione sanitaria disastrosa del centrodestra e dell’Assessore Viale.