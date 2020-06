San Martino: riapertura Cup e modalità di prenotazione

Dall’ufficio stampa dell’Ospedale Policlinico San Martino riceviamo e pubblichiamo

Da lunedì 22 giugno riprendono progressivamente le prenotazioni delle prestazioni ambulatoriali (visite e diagnostica strumentale) di classe D e P.

Anche per il Policlinico San Martino sarà possibile prenotare per quasi tutte le specialità attraverso il numero verde regionale 800098543, le farmacie e i Medici di Medicina Generale.

Le prenotazioni presso gli sportelli dell’Ufficio CUP del Policlinico restano ancora temporaneamente sospese.

Per supportare il Cittadino in questa fase sono stati attivati una mail ed un numero telefonico dedicato per la segnalazione di difficoltà all’atto della prenotazione:

· E-mail: quesiticup@hsanmartino.it

· Telefono: 010/5557818 dalle ore 10.00 alle ore 13.00.