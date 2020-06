Rottura di un tubo della rete idrica a Recco, nei pressi di via Roma, nell’area retrostante il distributore di benzina: il getto d’acqua è arrivato al terzo piano di un palazzo. In attesa dell’intervento il buco da cui scaturiva il getto è stato chiuso per evitare che il getto arrecasse danni ai poggioli dell’edificio.

Foto Mauro Badaracco