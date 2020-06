Rapallo: Feste di Luglio, ecco il programma

Domani con l’apertura del Santuario alle 3.30, inizia la novena della Madonna di Montallegro. Le Feste di luglio si concluderanno domenica 5 con “l’adempimento del voto della Comunità rapallese”. Il coronavirus e le norme per evitare il contagio non alterano i rituali religiosi; se non per la processione che non si verificherà, come per altro ribadito recentemente dal vescovo diocesano monsignor Alberto Tanasini riguardo a tutte le processioni che non garantiscano il mantenimento della distanza.

Di seguito i manifesti dei festeggiamenti e della novena