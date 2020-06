Portofino: “Atp riprenda subito le corse serali”

Da Augusto Sartori, Fratelli d’Italia Regione Liguria, riceviamo e pubblichiamo

Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni ho verificato personalmente, presso la biglietteria, che le corse in autobus tra Santa Margherita e Portofino terminano in effetti inderogabilmente alle 19:30.

Un cortese e simpatico impiegato, mi ha oltretutto informato che al momento non è dato sapere quando riprenderanno le corse serali.

Ritengo questa situazione assolutamente negativa e assurda, già non bastassero gli enormi problemi che abbiamo sulla rete autostadale ligure.

Siamo tutti a parlare dell’importanza del turismo per il Tigullio e delle gravi difficoltà economiche che abbiamo in questi mesi a causa della pandemia, poi però ci perdiamo in situazioni come questa.

Orari delle corse che creano inevitabilmente disagi, sia per i nostri ospiti sia a tutti i lavoratori e residenti tra le Due Perle del Tigullio.

Mi auguro quindi che ATP ponga immediatamente rimedio a questo disservizio e chiedo ai Sindaci interessati di sollecitare l’azienda in tal senso.