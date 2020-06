Parco di Portofino: ieri doppio intervento

Dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Servizio Regionale Ligure Relazioni Esterne riceviamo e pubblichiamo

Doppio intervento, ieri, sul monte di Portofino.

Il primo intervento ha visto attivare il Soccorso Alpino intorno alle ore 14 dalla centrale operativa del 118 per una ragazza caduta tra passo del bacio e cala dell’oro sul sentiero che San Rocco porta a San Fruttuoso . La squadra è partita immediatamente unitamente a 4 Vigili del fuoco. Arrivati sul target è stata stabilizzata la caviglia sinistra della ragazza. Nel mentre sopraggiungeva l’elicottero “Drago” che provvedeva a verricellare la paziente per il trasporto al Policlinico San Martino di Genova. Le squadre sono rientrate via mare con i mezzi della capitaneria di porto.

Il secondo intervento alle 18:20 per una persona affaticata e con problemi di deambulazione presso costa del Termine stesso sentiero del primo intervento.Arrivati sul posto il sanitario del Soccorso Alpino provvedeva a stabilizzare e verificare i parametri di un ragazzo di 31 anni. Anche in questo caso è sopraggiunto l’elicottero dei Vigili del fuoco che l’ha trasportato al pronto soccorso. Le squadre rientravano anche questa volta con il trasporto via mare da San Fruttuoso grazie alla Guardia Costiera.