Musica: è uscito il singolo di Matteo Stranieri

di Giuseppe Valle

Matteo Stranieri è un giovane cantante e autore dei testi che, in collaborazione con il musicista Andrea Scardavilli, cerca di trasmettere messaggi significativi per smantellare le costruzioni virtuali che oggi vanno per la maggiore. “Sessantanove” è il titolo del singolo che si trova su YouTube e si ispira all’anno in cui i Beatles hanno tenuto un importante concerto a Londra: ma i giovani sanno davvero chi sono stati i Beatles o seguono solo delle mode? Basta un logo su una maglietta per conoscere ? Il pericolo della superficialità è sempre in agguato.

Matteo Stranieri

Matteo sta già lavorando ad un altro singolo epoi conta di uscire con un album.

Andrea Scardavilli





DSCN9184